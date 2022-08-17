Назначен руководитель ДГД по Алматинской области

Кулмуханбет Исаков. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов

Кулмуханбет Исаков был назначен руководителем Департамента государственных доходов по Алматинской области. Его представили акиму и руководителям госорганов региона, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета госдоходов МФ РК.

Приказом заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 17 августа 2022 года Кулмуханбет Исаков был назначен руководителем ДГД по Алматинской области.

"17 августа 2022 года, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов представил акиму и руководителям госорганов Алматинской области, коллективу ДГД по Алматинской области Кулмуханбета Исакова", – говорится в сообщении КГД.

Исаков Кулмуханбет Мырзахметович родился в 1969 году в селе Андреевка Жуалынского района Жамбылской области. Свою трудовую деятельность он начал в налоговых органах в 1992 году.

Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем ДГД по Алматинской области.

С 2017 по 2019 был руководителем ДГД по Жамбылской области. С мая 2019 года являлся руководителем ДГД по Нур-Султану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983641-naznachen-rukovoditel-dgd-po-almatinskoy-oblasti/