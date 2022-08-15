Ерлан Киясов возглавил Национальный центр экспертизы

Ерлан Киясов. Фото: primeminister.kz

Бывший главный санврач страны Ерлан Киясов получил новую должность - он назначен председателем правления Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, сообщается на официальном сайте организации.

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Университет "Туран-Астана".

Свой трудовой путь начал в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной терапии БСМП Алматы.

В 1997-1999 годах был санитарным врачом, врачом-эпидемиологом Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в Алматы.

С 1999 по 2020 год работал в структуре медицинского центра Управления делами президента РК - санитарным врачом по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы", заместителем руководителя, заместителем руководителя медицинского центра Управления делами президента РК.

С 2020 по 2022 занимал должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983272-erlan-kiyasov-vozglavil-natsionalnyy-tsentr-ekspertizy/