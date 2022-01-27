Ерлан Киясов освобожден от должности вице-министра здравоохранения - главного санврача Казахстана

Ерлан Киясов. Фото: Ortcom.kz

Постановлением правительства Киясов Ерлан Ансаганович освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - главного государственного санитарного врача Казахстана согласно поданному заявлению, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации и интенсивной терапии Больницы Скорой Медицинской помощи в Алматы.

1997 - 1999 годы - санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в Алматы.

С 1999 по 2020 год работал в структуре медицинского центра Управления делами президента - санитарным врачом по общей гигиене в СЭС, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы", заместителем руководителя.

В сентябре 2020 года был назначен вице-министром здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953232-erlan-kiyasov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-zdravoohraneniya-glavnogo-sanvracha-kazahstana/