Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Казахстане

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден представил кандидатов на различные государственные и дипломатические должности в стране. Среди прочих оказался и возможный новый посол США в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Как сказано в сообщении, президент США предложил на должность чрезвычайного и полномочного посла в Республике Казахстан Даниэля Розенблюма.

О новом возможном американском после известно, что он был послом в Узбекистане с 2019 года.

До этого Розенблюм был заместителем помощника госсекретаря в бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии, где работал над стратегией взаимоотношений со странами Центральной Азии.

До прихода в Госдеп Розенблюм провел шесть лет в Институте свободных профсоюзов (FTUI), где управлял распределением грантов правительства США, связанных с посткоммунистическим переходным периодом в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе.

Розенблюм получил степень бакалавра истории в Йельском университете и степень магистра советских исследований и международной экономики в Школе передовых международных исследований при университете Джонса Хопкинса.

Владеет русским языком.

Напомним, что предыдущий посол США в Казахстане Уильям Мозер завершил свою работу в нашей стране в сентябре минувшего года. С октября того же года обязанности посла США исполняет Джуди Куо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972648-bayden-nazval-kandidata-na-post-novogo-posla-ssha-v-kazahstane/