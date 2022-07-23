Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции

Гульсара Арыстанкулова. Фото: пресс-служба МИД РК/24.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев своими указами освободил от должности посла Казахстана во Франции и назначил нового. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Французской Республике", - говорится в тексте.

"Указом главы государства Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству", - отмечается в другом сообщении.

Напомним, накануне президент Казахстана встретился с главой АО "НК "QazaqGaz" Санжаром Жаркешовым. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности нацкомпании за первое полугодие 2022 года, а также узнал информацию о ходе исполнения его поручений по обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979873-gulsara-arystankulova-naznachena-poslom-kazahstana-vo-frantsii/