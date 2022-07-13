Бауыржан Абенов назначен заместителем начальника полиции Костанайской области

Бауыржан Абенов. Фото: facebook.com/DP.Kostanay

Полковник Бауыржан Абенов назначен заместителем начальника ДП Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Facebook.

Бауыржан Нурсултанович - уроженец Костанайской области. Ранее занимал должность начальника управления расследований следственного департамента МВД РК.

Имеет большой опыт по расследованию особо опасных преступлений против личности и собственности.

На новой должности полковник полиции будет курировать вопросы следствия и дознания.

Напомним, в конце января 2022 года полицию Костанайской области возглавил Ерлан Омарбеков, который до этого работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

В феврале текущего года приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника ДП региона назначен полковник Ербол Бектуров. Ранее он был начальником управления дознания ДП Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1978269-bauyrzhan-abenov-naznachen-zamestitelem-nachalnika-politsii-kostanayskoy-oblasti/