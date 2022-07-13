Асан Нурбаев. Фото: instagram.com/pavlodar_obl_prokuratura

Назначен новый прокурор Павлодара. Им стал советник юстиции Асан Нурбаев, который ранее работал в Мангистауской области. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры Павлодарской области в Instagram.

"Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 7 июля 2022 года прокурором города Павлодара назначен советник юстиции Нурбаев Асан Нурбаевич. Ранее он занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области", - указывается в сообщении надзорного органа.

Напомним, недавно стало известно, что назначен новый генеральный директор Павлодарского нефтехимического завода. Им стал Куаныш Бишимов.

Ранее он занимал пост генерального директора РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК, а также был председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" и заместителем председателя правления НПП "Атамекен".

Бывший руководитель предприятия Оспанбек Алсеитов был задержан в феврале текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1978212-naznachen-novyy-prokuror-pavlodara/