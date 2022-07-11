Назначен новый гендиректор Павлодарского нефтехимического завода

Куаныш Бишимов. Фото: atameken.kz

Куаныш Бишимов назначен генеральным директором (председателем правления) ТОО "Павлодарский нефтехимический завод". Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "КазМунайГаз".

Куаныш Ердаулетович был назначен генеральным директором Павлодарского нефтехимического завода в соответствии с решением правления АО "НК "КазМунайГаз".

Нового руководителя коллективу предприятия представил директор Департамента переработки нефти и нефтехимии нацкомпании Дмитрий Макеев.

Ранее Куаныш Бишимов занимал пост генерального директора РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК, а также был председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" и заместителем председателя правления НПП "Атамекен".

Напомним, в феврале текущего года сообщалось о задержании генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Оспанбека Алсеитова и других лиц. Дело было возбуждено по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977811-naznachen-novyy-gendirektor-pavlodarskogo-neftehimicheskogo-zavoda/