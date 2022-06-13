Бывшего вице-министра здравоохранения назначили ректором КазНМУ

Марат Шоранов. Фото: news.kaznmu.edu.kz

Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов назначен ректором Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) имени Асфендиярова, сообщается на официальном сайте вуза.

"Приказом министра здравоохранения Казахстана назначен новый председатель правления – ректор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова". КазНМУ возглавил Шоранов Марат Едигеевич. Приказ опубликован 13 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, университет Эмори.

В 2013-2017 годах работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2019 годах — исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В 2019 году занимал должность руководителя столичного управления общественного здравоохранения.

С июня 2020 года и до нового назначения занимал должность первого вице-министра здравоохранения РК.

Как отметили в КазНМУ, Шоранов стал 15-м ректором данного вуза.

"Мне выпала большая честь стать ректором крупнейшего медицинского вуза страны, моего родного университета, я благодарен за оказанное мне доверие и приложу все усилия на благо его развития", - заявил Марат Шоранов.

Напомним, что 10 июня Марат Шоранов был освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973844-byvshego-vitse-ministra-zdravoohraneniya-naznachili-rektorom-kaznmu/