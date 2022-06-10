Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения Казахстана

Марат Шоранов. Фото: gov.kz

Постановлением правительства Казахстана Шоранов Марат Едигеевич освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Шоранова освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, университет Эмори.

В 2013-2017 годах работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2019 годах - исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан.

С июня 2020 года и по настоящее время занимал пост первого вице-министра здравоохранения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973505-marat-shoranov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-vitse-ministra-zdravoohraneniya-kazahstana/