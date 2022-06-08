Токаев утвердил правила голосования депутатов при назначении акимов

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Глава государства подписал указ об утверждении правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, сообщается на официальном сайте Акорды.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Казахстана в соответствии со статье 87 Конституции РК постановил утвердить данные правила.

Документ регламентирует порядок проведения собрания депутатов маслихатов, а также организацию и порядок голосования.

Согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.

Президент на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима, согласно утвержденным правилам.

С полным текстом правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973210-tokaev-utverdil-pravila-golosovaniya-deputatov-pri-naznachenii-akimov/