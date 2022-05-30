Назначен новый глава управления здравоохранения Шымкента

Нурлыбек Асылбеков. Фото: instagram.com/akimat_shymkent

Нурлыбек Асылбеков назначен руководителем управления здравоохранения Шымкента. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Нурлыбек Абибуллаевич трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве провизора-технолога и главного специалиста в АО "Фармация" Сузакского района Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

С 2000 по 2002 годы работал главным специалистом аппарата акима Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 годы возглавлял Комитет фармацевтического контроля МЗ РК по Южно-Казахстанской области.

В 2006-2007 годах руководил Комитетом фармацевтического контроля МЗ РК по Алматинской области, в 2007-2009 годах был главным экспертом Минздрава.

В 2009-2012 годах возглавлял отдел фармацевтического и медицинского контроля по Алматинской области.

В 2012-2015 годах работал главным инспектором Канцелярии премьер-министра РК, в 2015-2017 годах руководил Комитетом по защите прав потребителей в Астане (сейчас Нур-Султан).

Затем трудился заместителем председателя Комитета фармации Минздрава, а также занимал другие руководящие посты.

С апреля 2021 года по настоящее назначение возглавлял департамент Комитета медико-фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что Бакытжан Позилов ушел с поста главы горздрава Шымкента по семейным обстоятельствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971693-naznachen-novyy-glava-upravleniya-zdravoohraneniya-shymkenta/