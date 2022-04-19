Бакытжан Позилов ушел с поста главы горздрава Шымкента по семейным обстоятельствам

Бакытжан Позилов. Фото: с личной страницы в Facebook

Руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов покинул пост. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook, отметив, что решение об увольнении принял по собственному желанию.

Бакытжан Позилов написал, что вчера подал заявление о завершении своей профессиональной деятельности на посту руководителя управления здравоохранения Шымкента.

"Мой уход связан с обстоятельствами личного характера (здоровье членов моей семьи). К сожалению, здоровье моих близких и мое личное требует большего внимания", - поделился он.

По словам экс-главы управления здравоохранения, за последние месяцы он несколько раз выходил на больничный и брал отпуск без содержания. При этом он понимает, что должность руководителя требует постоянной работы.

Кроме того, необходимо оперативно принимать различные решения. Поэтому, собственно, он и подал заявление об увольнении.

Бакытжан Позилов поблагодарил руководство города за доверие и поддержку, а также своих коллег за командную работу и самоотверженный труд. Оглядываясь назад, признал, что сделать удалось не все желаемое, но есть результаты, которыми можно гордиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965701-bakytzhan-pozilov-ushel-s-posta-glavy-gorzdrava-shymkenta-po-semeynym-obstoyatelstvam/