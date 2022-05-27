Ерлан Утегенов и Бауыржан Мырзакеров. Фото: Генпрокуратура РК

По согласованию с президентом Казахстана приказом генерального прокурора назначены прокуроры Нур-Султана и Карагандинской области. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

На должность прокурора Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Утегенов.

В органах прокуратуры он работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и Алматы, в том числе на руководящих должностях.

Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Алматы.

С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Нур-Султана.

Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Бауыржан Мырзакеров.

Службу он начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона.

В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского и Капшагайского гарнизонов.

Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры РК.

С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971297-naznacheny-prokurory-nur-sultana-i-karagandinskoy-oblasti/