На место раненого в январе Байсеитова назначен новый глава управления спорта Алматы

Ерден Хайруллин. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы сообщили, что руководителем городского управления спорта был назначен Ерден Хайруллин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Руководителем управления спорта города Алматы назначен Хайруллин Ерден Рашидович", – говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что в 2009 году Ерден Хайруллин стал выпускником Казахского национального технического университета имени К.Сатпаева по специальности "Автоматизация и управление".

Кроме того, в 2011 году он вновь окончил Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева, но уже по специальности "Экономика", а также Академию гражданской авиации, получив степень магистра авиационной техники и технологии.

С 2012 по 2019 годы работал исполняющим обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района.

С 2019 по 2022 годы занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

Напомним, ранее бывший глава управления спорта Алматы Рустем Байсеитов объявил о своем уходе с поста из-за ранения, полученного в ходе январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971217-naznachen-rukovoditel-upravleniya-sporta-almaty/