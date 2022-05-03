Айгуль Адилова назначена директором телеканала "Хабар 24"

Айгуль Адилова. Фото: официальная страница Берика Уали в Facebook

Казахстанская журналистка Айгуль Адилова стала новым директором телеканала "Хабар 24". Об этом на своей сообщил председатель правления агентства "Хабар" Берик Уали.

"Директором телеканала "Хабар 24" назначена Айгуль Адилова - известный тележурналист, опытный, высококвалифицированный специалист" - написал Берик Уали.

Он указал, что Адилова работает в агентстве уже на протяжении семи лет. За это время она занимала должности руководителя проекта в отделе журналистских расследований, была директором новостных и аналитических программ.

Также новый директор телеканала является победительницей нескольких республиканских конкурсов в медиасекторе.

Карьера Адиловой началась в городе Актобе. Она работала на телеканалах "Рика ТВ" и "Астана ТВ", а также на "Первом канале "Евразия".

Кроме того, Айгуль Адилова является автором книги о Нурсултане Назарбаеве "Штрихи к портрету". В конце декабря минувшего года было опубликовано ее интервью с политическим и общественным деятелем Ермухаметом Ертысбаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967786-aygul-adilova-byla-naznachena-direktorom-telekanala-habar-24/