По интервью Назарбаева выпустят книгу

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Журналист Айгуль Адилова анонсировала на своей странице в Facebook выход книги, которая основана на интервью Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В своей публикации она написала о работе над проектом.

"Не устали?". С таким вопросом однажды к нам, казахстанским журналистам, сидящим на пресс-конференции по итогам визита в Японию, обратился бодрый, в хорошем настроении Нурсултан Назарбаев. И это после очень плотного графика встреч и переговоров, а тогда за три дня визита в эту страну я насчитала порядка пятнадцати мероприятий с участием Первого Президента Казахстана. Учитывая все это, мне просто не хватило бы совести ответить: "Устали". Хотя, если честно, после нескольких прямых включений, десятка репортажей с мест событий, переездов из города в город (тогда мы их посетили несколько), я, в буквальном смысле, валилась с ног", - вспомнила автор.

Объем всей масштабной, колоссальной работы на посту главы государства Нурсултан Абишевич озвучил в интервью. Визиты в 75 стран мира, более 1500 встреч с президентами государств и главами правительств, написала она.

"Как вы знаете, об этом и не только мне удалось лично поговорить с главным героем в рамках документального пятисерийного проекта. Видеоверсия получила название "Штрихи к портрету". А в книге мы изложили полную расшифровку большого интервью (в нее вошли материалы, не вошедшие в телевизионную версию), где Нурсултан Назарбаев откровенно отвечает на вопросы о становлении страны, раскрывает закулисье большой политики, рассказывает о своих разочарованиях, ярких победах, личном и о многом другом", - рассказала Адилова о книге.

По ее словам, книга поступит в продажу в Алматы и Нур-Султане уже в выходные, чуть позже во все регионы страны.

"Считаю, что каждый кому важна и интересна история становления нашей с вами страны из первых уст, эта книга станет важным пособием в домашней библиотеке", - пишет автор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947954-po-intervyu-nazarbaeva-vypustyat-knigu/