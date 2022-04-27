Нурбек Саясат перешел в новый комитет в мажилисе

Саясат Нурбек. Фото: instagram.com/ksayasatnurbek

Депутат Нурбек Саясат перешел из комитета мажилиса по социально-культурному развитию в комитет по международным делам, обороне и безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление сегодня, 27 апреля, озвучила депутат Айгуль Куспан.

"В соответствии со статьей 17 закона РК "О комитетах и комиссиях парламента РК" поступило заявление депутата мажилиса парламента Нурбекса Саясата о переходе из комитета по социально-культурному развитию в комитет по международным делам, обороне и безопасности.

В этой связи предлагаю заявление депутата мажилиса парламента Нурбека Саясата о переходе из комитета по социально-культурному развитию в комитет по международным делам, обороне и безопасности удовлетворить. Прошу поддержать", - сказала она.

За переход депутата в новый комитет мажилисмены проголосовали единогласно.

Напомним, что Нурбек Саясат стал депутатом мажилиса в начале марта текущего года. Он занял кресло, освободившееся после ухода Дариги Назарбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966976-nurbek-sayasat-smenil-komitet-v-mazhilise/