Оператора по утильсбору "Жасыл даму" возглавил Ержан Сарсенбай

Ержан Сарсенбай. Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Председателем правления АО "Жасыл Даму" стал Ержан Сарсенбай. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Ержан Сарсенбай с ноября 2001-го по июль 2006-го года работал в Министерстве финансов Республики Казахстан в должности от ведущего специалиста до руководителя управления.

С июля 2006-го по апрель 2007-го - заведующий сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С мая 2007-го по ноябрь 2010-го - начальник Управления агентского обслуживания проектов АО "Банк Развития Казахстана".

С мая 2011-го по февраль 2014-го - директор Департамента кредитования и кредитного администрирования АО "НК "Продкорпорация".

С января 2015-го по февраль 2017-го - заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

С февраля 2017-го по февраль 2021-го - директор Департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК.

С февраля 2021-го по февраль 2022-го - председатель правления АО "Казахстанский центр государственно – частного партнерства".

Напомним, накануне стало известно, что Жанат Саматкызы покинула пост главы оператора по утильсбору "Жасыл даму".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965056-operatora-po-utilsboru-zhasyl-damu-vozglavil-erzhan-sarsenbay/