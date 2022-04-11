Ануар Жаксыбеков назначен зампредседателя правления "QazaqGaz"

Ануар Жаксыбеков. Фото: emba.kz

В АО "Национальная компания "QazaqGaz" состоялось назначение на пост заместителя председателя правления по геологоразведке и добыче, его занял Ануар Жаксыбеков, сообщается на официальном сайте компании.

Жаксыбеков окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве по специальности "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений".

Является квалифицированным инженером-геологом.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в ОАО "Казах-Ойл-Эмба", где работал оператором по добыче нефти и газа на старейших отечественных месторождениях Байчунас и Карсак.

Работая в структуре АО "НК «КазМунайГаз", прошел путь от главного инженера в управлении производством до руководящих должностей в АО РД "КазМунайГаз" и АО "ЭмбаМунайГаз".

Также имеет опыт работы в международных нефтегазовых компаниях таких как ТОО "Н Оперейтинг Компани", ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." по проектам Северного Каспия, а также в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Алик Айдарбаев покинул пост главы "КазМунайГаза. О причинах его ухода с поста главы "КазМунайГаз" рассказали в "Самрук-Казына" – сообщается, что Айдарбаев ушел по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964517-anuar-zhaksybekov-naznachen-zampredsedatelya-pravleniya-qazaqgaz/