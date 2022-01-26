Питер Гриффитс уходит с поста главы Авиационной администрации Казахстана

Питер Гриффитс. Фото: caakz.com

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс 7 февраля покинет пост, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как объяснили в КГА, заявление об уходе по собственному желанию Гриффитс подал еще 7 декабря.

"С 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана", - добавили КГА.

Гриффитс проработал в АО "Авиационная администрация Казахстана" более 2 лет - со дня создания организации. До назначения на пост главы Авиационной администрации Гриффитс был председателем органа по оценке эффективности инициативы Европейского союза "Единое европейское небо".

"Под его руководством прошло становление Авиационной администрации в соответствии с передовой Европейской моделью по управлению гражданской авиации. Такой подход был внедрен впервые в Казахстане и является уникальным среди стран СНГ.

Выражаем Питер Гриффитсу нашу искреннюю благодарность за успешное сотрудничество и высокий профессионализм в совместной работе!" - говорится в сообщении КГА.

С 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора.

Линда Орлэди. Фото: caakz.com

Согласно информации на сайте Авиационной администрации Казахстана, Линда Орлэди с 2019 года является начальником безопасности полетов.

Орлэди - пилот третьего поколения, возглавляла команду пилотов, технических специалистов и специалистов по безопасности полетов, координаторов процедур полетов моделей 737, 747, 757/767, KC-46, 777, 787 и McDonnell Douglas.

Занимала должность исполнительного вице-председателя по безопасности полетов в Ассоциации пилотов авиакомпании, а также директора проекта систем управления безопасностью.

Служила в качестве одного из председателей авиационного комитета по авиационным правилам (ARC) ФАУ.

Кроме того, Орлэди была исследователем Йельского университета и Гарварда. Является соавтором книги Гарри Орлэди "Человеческий фактор в полетных операциях" (Human Factors in Multi-Crew Flight Operations), имеет степень магистра делового администрирования и является членом Совета правления Фонда безопасности полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952990-piter-griffits-uhodit-s-posta-glavy-aviatsionnoy-administratsii-kazahstana/