В четырех регионах Казахстана сменились главы департаментов экономических расследований

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Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов по согласованию с Администрацией президента подписал приказ о назначении руководителей департаментов экономических расследований в четырех регионах страны, сообщает официальный Telegram-канал АФМ РК.

Сообщается, что на должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:

в Алматы - Акжанов Данияр Мейрамович;

в Алматинской области - Исмагулов Нуржан Ныгметович;

в Восточно-Казахстанской области - Молдабеков Айдын Капарович;

в Северо-Казахстанской области - Канагатов Нурлан Жолжаксынович.

Напомним, накануне был избран новый секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан - пост занял Мухтар Ерман, который до этого по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963018-v-chetyreh-regionah-kazahstana-smenilis-glavy-departamentov-ekonomicheskih-rassledovaniy/