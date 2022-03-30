Избран новый секретарь Центризбиркома Казахстана

Заседание ЦИК РК. Фото: пресс-служба ЦИК РК

Новым секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан был избран Мухтар Ерман. Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

30 марта 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии.

На заседании, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", новым секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан был избран Мухтар Ерман.

Об этом также говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте.

Кроме того, в на этом же заседании от должности секретаря ЦИК РК была освобождена Анастасия Щегорцова. Сообщается, что она продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.

Заседание ЦИК РК. Фото: пресс-служба ЦИК РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962853-izbran-novyy-sekretar-tsentrizbirkoma-kazahstana/