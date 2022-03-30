Мухтар Ерман перешел из мажилиса в Центризбирком

Мухтар Ерман. Фото: parlam.kz / Ж. Жумабеков

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты поддержали решение коллеги Мухтара Ермана о досрочном прекращении полномочий депутата, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК РК Шавкат Утемисов сообщил, что депутат мажилиса Мухтар Ерман подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

"В этой связи ЦИК в соответствии с Конституцией и законом "О парламенте РК и статусе его депутатов" в связи с заявлением вносит представление о досрочном прекращении его полномочий", - отметил он.

Депутаты поддержали решение коллеги.

Далее Шавхат Утемисов зачитал представление о назначении Мухтара Ермана на должность члена Центральной избирательной комиссии РК. Депутаты поддержали его кандидатуру на эту должность.

Напомним, на заседании палаты присягу нарду Казахстана принес новый депутат мажилиса Константин Авершин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962721-muhtar-erman-pereshel-iz-mazhilisa-v-tsentrizbirkom/