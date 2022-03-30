Назначен глава департамента Антикоррупционной службы по ЗКО

Нурлан Кыдырбаев. Фото: Антикоррупционная служба РК

Нурлан Кыдырбаев назначен руководителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области. Соответствующий приказ подписал председатель Антикоррупционной службы Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Нурлан Кыдырбаев в 1992 году окончил Московский институт инженеров железных дорог и транспорта, в 2001 году - Международный казахско-турецкий университет имени Ясауи.

С 1993 по 2018 годы служил на различных должностях в органах национальной безопасности.

С 2019 по 2020 годы был руководителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя службы Агентства.

Напомним, в феврале текущего года Олжас Бектенов возглавил Антикоррупционную службу Казахстана.

Позже стало известно, что Дмитрий Малахов назначен первым заместителем председателя ведомства, а Асхат Жумагали - заместителем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962764-naznachen-glava-departamenta-antikorruptsionnoy-sluzhby-po-zko/