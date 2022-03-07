Кадровые перестановки произошли в Антикоррупционной службе Казахстана

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На официальном сайте Акорды появились распоряжения президента о назначениях в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Распоряжениями главы государства:

Дмитрий Малахов назначен первым заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от должности зампреда агентства;

Дмитрий Малахов. Фото: официальный сайт Антикора

Асхат Жумагали назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

Асхат Жумагали. Фото: otyrar.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959649-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-antikorruptsionnoy-sluzhbe-kazahstana/