Кадровые перестановки произошли в Антикоррупционной службе Казахстана
На официальном сайте Акорды появились распоряжения президента о назначениях в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Распоряжениями главы государства:
- Дмитрий Малахов назначен первым заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от должности зампреда агентства;
- Асхат Жумагали назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959649-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-antikorruptsionnoy-sluzhbe-kazahstana/