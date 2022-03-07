Политика и Экономика
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Кадровые перестановки произошли в Антикоррупционной службе Казахстана

Мужчина в деловом костюме поправляет галстук
Иллюстративное фото: pixabay.com

На официальном сайте Акорды появились распоряжения президента о назначениях в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Распоряжениями главы государства:

  • Дмитрий Малахов назначен первым заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от должности зампреда агентства;
Дмитрий Малахов
Дмитрий Малахов. Фото: официальный сайт Антикора
  • Асхат Жумагали назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
Асхат Жумагали
Асхат Жумагали. Фото: otyrar.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959649-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-antikorruptsionnoy-sluzhbe-kazahstana/

Автор: Руслан Черкашин
Кадровые перестановки произошли в Антикоррупционной службе Казахстана

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