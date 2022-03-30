Токаев назначил новых послов Казахстана в нескольких странах мира
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов республики сразу в ряде государств. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Барлыбаев Толежан Турсунович был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике.
Его же освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине и Черногории по совместительству.
Кроме того, Абибуллаев Алтай Ибрагимович был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.
Также Айдарбеков Алмат Дакибайулы был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова.
Напомним, что накануне Токаев утвердил общенациональный план по реализации своего послания, а также созвал сразу две сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962752-tokaev-naznachil-novyh-poslov-kazahstana-v-neskolkih-stranah-mira/