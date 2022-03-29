Токаев созвал сразу две сессии Ассамблеи народа Казахстана
Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о созыве 30-й и 31-й сессий Ассамблеи народа Казахстана". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент распорядился:
- созвать 30-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутата мажилиса парламента РК, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего, 28 апреля 2022 года в городе Нур-Султане;
- созвать 31-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля 2022 года в городе Нур-Султане с повесткой дня "Единство народа – основа обновленного Казахстана".
Правительству страны поручено принять меры по организации проведения обеих сессий Ассамблеи народа Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962649-tokaev-sozval-sessiyu-assamblei-naroda-kazahstana/