Депутат Константин Авершин принес присягу народу Казахстана

Константин Авершин. Кадр с онлайн-трансляции: YouTube / Мажилис Парламента Республики Казахстан

Новый депутат мажилиса Константин Авершин во время заседания палаты принес присягу народу Казахстан. Он стал членом комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер нижней палаты Ерлан Кошанов представил нового мажилисмена членам палаты.

Константин Авершин поклялся верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам и добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности депутата.

Его избрали в комитет мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Напомним, 12 марта Владимир Тохтасунов сложил полномочия депутата мажилиса.

9 марта депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Файзоллы Каменова и Сергея Решетникова, а также члена ЦИК Ерлана Даулбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962717-deputat-konstantin-avershin-prines-prisyagu-narodu-kazahstana/