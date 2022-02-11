Ерлан Бекхожин покинул должность главы агентства "Хабар"

Ерлан Бекхожин. Фото: khabar.kz

Ерлан Бекхожин покинул пост председателя правления агентства "Хабар". Об этом сообщается на .

"Агентство "Хабар" сообщает, что председатель правления Ерлан Бекхожин сложил свои полномочия в связи с окончанием срока действия его трудового договора", – говорится в сообщении телеканала "Хабар".

По данным ТК, в агентстве Бекхожин работал с 2019 года.

Также сообщается, что исполняющим обязанности председателя правления был назначен Ринат Кертаев. Ранее он был первым зампредом правления АО "Агентство "Хабар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955714-erlan-bekhozhin-pokinul-dolzhnost-glavy-agentstva-habar/