Ерлан Бекхожин покинул должность главы агентства "Хабар"

Ерлан Бекхожин покинул пост председателя правления агентства "Хабар". Об этом сообщается на официальном сайте одноименного телеканала.
"Агентство "Хабар" сообщает, что председатель правления Ерлан Бекхожин сложил свои полномочия в связи с окончанием срока действия его трудового договора", – говорится в сообщении телеканала "Хабар".
По данным ТК, в агентстве Бекхожин работал с 2019 года.
Также сообщается, что исполняющим обязанности председателя правления был назначен Ринат Кертаев. Ранее он был первым зампредом правления АО "Агентство "Хабар".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955714-erlan-bekhozhin-pokinul-dolzhnost-glavy-agentstva-habar/