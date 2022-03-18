Акишев освобожден от должности помощника Елбасы

Данияр Акишев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Данияр Акишев освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

"Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Акишев Данияр Талгатович освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", – говорится в официальном сообщении.

В феврале Акишев покинул совет директоров "Самрук-Казына". Вместе с ним оттуда ушел и аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

Отметим, что Акишев стал помощником Елбасы еще в апреле 2019 года. До этого он занимал посты советника Назарбаева и главы Нацбанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1961510-akishev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pomoschnika-elbasy/