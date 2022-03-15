Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов о смене чрезвычайных и полномочных послов РК в ряде стран. Указы опубликовал официальный сайт Акорды.

Абзал Сапарбекулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Турецкой Республике и в Республике Албания по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Канаде Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Куба по совместительству.

Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турецкой Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Туркменистане.

Тажибаев Аскар Ерликович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Туркменистане, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Таджикистан.

Туреханов Валихан Амирханулы назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Таджикистан.

Елемесов Андриан Копмагамбетович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Куба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960852-tokaev-smenil-poslov-kazahstana-v-ryade-stran/