Всего один человек остался в составе правления QazaqGaz

Санжар Жаркешов. Фото: kaztransgas.kz

В национальной компании QazaqGaz (ранее – "КазТрансГаз") изменился состав правления – теперь в него входит лишь один человек, его новый председатель. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

АО "Национальная компания "QazaqGaz" сообщило KASE о том, что решением совета директоров от 9 марта из состава правления компании исключены:

Сулейманов Р. Э. – член правления;

Жанұзақ Т. Ж. – член правления;

Абайылданов Б. К. – член правления;

Абдуллин Р. С. – член правления;

Майтиев А. Б. – член правления.

"С учетом внесенных изменений, правление АО "Национальная компания "QazaqGaz" состоит из одного человека: Жаркешов С. С.", – говорится в сообщении KASE.

Прежним председателем правления QazaqGaz был Кайрат Шарипбаев. Этот пост он .

Во второй половине февраля стало известно о том, что временно исполнять обязанности главы правления нацкомпании будет Санжар Жаркешов. На днях состоялся его официальный прием у президента страны в качестве нового председателя правления QazaqGaz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960673-vsego-odin-chelovek-ostalsya-v-sostave-pravleniya-qazaqgaz/