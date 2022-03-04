Двое казахстанских депутатов досрочно прекратят свои полномочия по решению ЦИК

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Сегодня, 4 марта, состоялось заседание Центризбиркома Казахстана под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова. Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Указывается, что заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Нурлан Абдиров, а также члены ЦИК Асылбек Смагулов и Шавхат Утемисов участвовали в заседании, находясь в рабочей командировке в Актюбинской области.

По итогам встречи были приняты постановления о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутатов мажилиса Файзоллы Каменова и Сергея Решетникова.

Соответствующие представления будут внесены в мажилис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959375-dvoe-kazahstanskih-deputatov-dosrochno-prekratyat-svoi-polnomochiya-po-resheniyu-tsik/