Кандидатуру нового Генерального прокурора Казахстана предложат сегодня

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Сегодня, 3 марта, будет предложена кандидатура нового Генерального прокурора РК. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "БОРТ N1".

"Сегодня будет предложена кандидатура Генерального прокурора РК", - сказано в сообщении.

Напомним, что почти неделю назад Касым-Жомарт Токаев освободил бывшего генпрокурора Гизата Нурдаулетова от занимаемой должности.

Вместо этого он получил пост помощника президента - секретаря Совета Безопасности Казахстана.

Отметим, что Нурдаулетов был назначен генеральным прокурором в марте 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959005-kandidaturu-novogo-generalnogo-prokurora-kazahstana-predlozhat-segodnya/