Алишер Абдыкадыров стал замакима Алматы

Алишер Абдыкадыров. Фото: Акимат Алматы

Алишер Абдыкадыров назначен заместителем акима Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК 26 февраля 2022 года заместителем акима города Алматы назначен Абдыкадыров Алишер Елисулы", - сообщили в акимате.

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в Алматы.

Является выпускником Московского государственного университета имени Ломоносова, имеет степень магистра экономики. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" (2017).

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности министерства индустрии и торговли.

С 2010 по 2014 годы был главным экспертом, руководителем управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям, замдиректора департамента стратегического планирования министерства индустрии и новых технологий.

С 2014 по 2015 год – зампредседателя комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию.

Также возглавлял управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области и управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (ныне Нур-Султан)

В 2019 году стал председателем правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry".

С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики.

Напомним, что на прошлой неделе Алишер Абдыкадыров был освобожден от должности вице-министра нацэкономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958420-alisher-abdykadyrov-stal-zamakima-almaty/