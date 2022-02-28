Алишер Абдыкадыров стал замакима Алматы
Алишер Абдыкадыров назначен заместителем акима Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.
"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК 26 февраля 2022 года заместителем акима города Алматы назначен Абдыкадыров Алишер Елисулы", - сообщили в акимате.
Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в Алматы.
Является выпускником Московского государственного университета имени Ломоносова, имеет степень магистра экономики. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" (2017).
Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности министерства индустрии и торговли.
С 2010 по 2014 годы был главным экспертом, руководителем управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям, замдиректора департамента стратегического планирования министерства индустрии и новых технологий.
С 2014 по 2015 год – зампредседателя комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию.
Также возглавлял управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области и управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (ныне Нур-Султан)
В 2019 году стал председателем правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry".
С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Карагандинской области.
С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики.
Напомним, что на прошлой неделе Алишер Абдыкадыров был освобожден от должности вице-министра нацэкономики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958420-alisher-abdykadyrov-stal-zamakima-almaty/