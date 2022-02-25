Алишер Абдыкадыров освобожден от должности вице-министра нацэкономики

Алишер Абдыкадыров. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Казахстана Абдыкадыров Алишер Елисулы освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

В официальном сообщении говорится, что он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Алишер Абдыкадыров родился в 1986 году в Алматы.

Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова.

С 2009 по 2015 год работал в министерствах индустрии и торговли, по инвестициям и развитию РК. В разные годы работал в структурах акиматов, АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта".

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра национальной экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958013-alisher-abdykadyrov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-natsionalnoy-ekonomiki/