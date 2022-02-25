Нариман Алиев возглавил 1-й отдел полиции Тараза

Нариман Алиев. Фото: ДП Жамбылской области

Приказом начальника ДП Жамбылской области Арманбека Баймурзина на должность начальника 1-го отдела полиции УП Тараза назначен Нариман Алиев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Полковник полиции Нариман Кокишевич начал службу в органах внутренних дел в 1993 году с должности милиционера патрульной службы.

Также занимал различные руководящие посты, имеет большой опыт в следственных и оперативных службах.

До настоящего времени работал в управлении криминальной полиции ДП Жамбылской области.

Напомним, 10 февраля стало известно, что ДП региона возглавил Арманбек Баймурзин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958007-nariman-aliev-vozglavil-1-y-otdel-politsii-taraza/