Нариман Алиев возглавил 1-й отдел полиции Тараза
Приказом начальника ДП Жамбылской области Арманбека Баймурзина на должность начальника 1-го отдела полиции УП Тараза назначен Нариман Алиев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Полковник полиции Нариман Кокишевич начал службу в органах внутренних дел в 1993 году с должности милиционера патрульной службы.
Также занимал различные руководящие посты, имеет большой опыт в следственных и оперативных службах.
До настоящего времени работал в управлении криминальной полиции ДП Жамбылской области.
Напомним, 10 февраля стало известно, что ДП региона возглавил Арманбек Баймурзин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958007-nariman-aliev-vozglavil-1-y-otdel-politsii-taraza/