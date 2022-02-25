Об отставке депутата мажилиса Дариги Назарбаевой высказались в ЦИК

Дарига Назарбаева. Фото: пресс-служба сената

В Центризбиркоме прокомментировали информацию об отставке депутата мажилиса Дариги Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

"В пресс-службе ЦИК РК информации о заявлении Дариги Назарбаевой нет", - сообщили сотрудники в ответ на запрос журналистов.

Согласно процедуре, по данным ЦИК РК, в случае поступления заявления оно рассматривается Центризбиркомом на заседании, информация о котором сразу размещается на сайте.

Напомним, что сегодня утром Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957923-ob-otstavke-deputata-mazhilisa-darigi-nazarbaevoy-vyskazalis-v-tsik/