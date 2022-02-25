Асет Исекешев назначен помощником президента Казахстана

Асет Искешев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асета Искешева на должность своего помощника, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", – сказано в указе президента Токаева.

Асет Искешев родился в 1971 году в Караганде. Окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби и Школу государственного управления при президенте Республики Казахстан (ныне Академия Государственной службы Республики Казахстан).

Говорит на казахском, русском и английском языках.

В разные годы Исекешев занимал должности советника министра экономики, вице-министра индустрии и торговли, а также помощника главы государства.

Кроме того, в 2009-2010 Исекешев возглавлял министерство индустрии и торговли, а в 2014-2016 – министерство по инвестициям и развитию.

В 2010-2014 годы был заместителем премьер-министра страны.

Должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности РК занимал с 16 января 2021 года.

С 25 февраля 2022 года назначен на должность помощника президента Республики Казахстан.

Также на должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан был назначен Гизат Нурдаулетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957934-aset-isekeshev-naznachen-pomoschnikom-prezidenta-kazahstana/