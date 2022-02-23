После громкого скандала сменился глава управления местной полицейской службы Шымкента

Улугбек Мылтыков. Фото: instagram.com/police_shymkent

Новым главой Управления местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента назначен полковник полиции Улугбек Мылтыков. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДП Шымкента.

Улугбек Тургунович Мылтыков родился в 1975 году в Шымкенте.

В органах внутренних дел работает с 1996 года.

Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2018 года и до настоящего назначения возглавлял Управление местной полицейской службы ДП Туркестанской области.

Напомним, его предшественник на посту главы Управления МПС Шымкента Мухтар Бухарбаев лишился должности после громкого скандала - в январе в соцсетях появилось видеообращение подчиненного Бухарбаева. На кадрах полицейский заявил, что начальник заставлял его покупать ему дорогую одежду.

Тогда же ролик прокомментировали в Департаменте полиции третьего мегаполиса. В ведомстве сообщили, что в отношении Бухарбаева начато расследование, а в МВД направлено представление об освобождении его от занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957391-posle-gromkogo-skandala-smenilsya-glava-upravleniya-mestnoy-politseyskoy-sluzhby-shymkenta/