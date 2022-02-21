Алибек Жаканбаев назначен замакима Алматинской области

Алибек Жаканбаев. Фото: maslikhat.alakol.zhetisu.gov.kz

Алибек Жаканбаев назначен заместителем акима Алматинской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Об этом сообщается на официальной странице областного акимата в Facebook.

Алибек Аскербекович родился в 1964 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер лесного хозяйства".

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза "Левобережный" Алакольского района.

В разные годы работал агрономом отдела озеленения хозрасчетного участка "Зеленстрой" в Семее, рабочим, мастером цеха, инженером Алакольского механизированного лесного хозяйства, лесничим Ушаральского лесничества, главным лесничим Алакольского лесного хозяйства, директором Алакольского филиала КГП "Каратал орманы", начальником Алакольского филиала ГКП "Талдықорған ағаштары", заместителем директора, директором ГУ "Алакольское лесное хозяйство", акимом Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

Также сообщается, что распоряжением акима Алматинской области Серик Турдалиев освобожден от должности заместителя главы региона в связи с назначением на другую должность.

Напомним, в ноябре 2021 года акимом Алматинской области стал Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957051-alibek-zhakanbaev-naznachen-zamakima-almatinskoy-oblasti/