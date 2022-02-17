Жанылсын Архарова освобождена от должности судьи Верховного суда

Жанылсын Архарова. Фото: официальный сайт Верховного суда РК

Сенаторы проголосовали за освобождение Жанылсын Архаровой от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Озвучил соответствующее представление главы государства председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Архаровой Жанылсын Баяновны от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку", - отметил он.

По его словам, Жанылсын Архарова является авторитетным и опытным судьей. Судейский стаж работы составляет более 26 лет, из них более девяти лет она являлась судьей Верховного суда.

С декабря 2020 года является членом Высшего судебного совета.

"Уважаемые депутаты, просим поддержать представление главы государства об освобождении Жанылсын Баяновны от должности судьи Верховного суда", - резюмировал Шип.

Сенаторы поддержали его единогласно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956526-zhanylsyn-arharova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-sudi-verhovnogo-sudi/