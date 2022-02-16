Сенату рекомендовали освободить Жанылсын Архарову от должности судьи Верховного суда
Один из комитетов сената рекомендовал освободить от должности судьи Верховного суда Жанылсын Архарову. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты казахстанского парламента.
В сообщении Верховного суда говорится, что данную кандидатуру к освобождению от должности предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Данный вопрос обсудили на расширенном заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
В итоге, было решено следующее.
"Рассмотрев представление главы государства Касым-Жомарта Токаева, комитетом сената вынесено заключение рекомендовать сенату парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку", – говорится в сообщении сената.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956417-senatu-rekomendovali-osvobodit-zhanylsyn-arharovu-ot-dolzhnosti-sudi-verhovnogo-suda/