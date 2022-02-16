Сенату рекомендовали освободить Жанылсын Архарову от должности судьи Верховного суда

Жанылсын Архарова. Фото: официальный сайт Верховного суда РК

Один из комитетов сената рекомендовал освободить от должности судьи Верховного суда Жанылсын Архарову. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты казахстанского парламента.

В сообщении Верховного суда говорится, что данную кандидатуру к освобождению от должности предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Данный вопрос обсудили на расширенном заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

В итоге, было решено следующее.

"Рассмотрев представление главы государства Касым-Жомарта Токаева, комитетом сената вынесено заключение рекомендовать сенату парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку", – говорится в сообщении сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956417-senatu-rekomendovali-osvobodit-zhanylsyn-arharovu-ot-dolzhnosti-sudi-verhovnogo-suda/