Ушедшая в отставку из-за коррупции подчиненного экс-аким в ВКО получила новую должность

Тамара Рахимжанова. Фото: instagram.com/tamara.rakhimzhanova.official

Экс-аким Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Тамара Рахимжанова, покинувшая свой пост из-за коррупции подчиненного, получила новую должность, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Рахимжанова возглавила социально-предпринимательскую корпорацию "Ертіс".

"Уважаемые жители Восточно-Казахстанской области, знакомим вас с нашим руководителем! Председатель правления АО "СПК "Ертіс" Рахимжанова Тамара Анатольевна", - отмечается на официальной странице СПК в Instagram.

Напомним, в сентябре 2020 года сообщалось, что бывшая уборщица стала акимом Глубоковского района Восточно-Казахстанской области.

Однако в декабре 2021 года стало известно, что Тамара Рахимжанова ушла в отставку, поскольку один из ее заместителей совершил коррупционное преступление.

Чиновника осудили на 3 года лишения свободы за взятку в размере 400 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956327-ushedshaya-v-otstavku-iz-za-korruptsii-podchinennogo-eks-akim-v-vko-poluchila-novuyu-dolzhnost/