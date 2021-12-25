Аким в ВКО ушла в отставку из-за коррупции подчиненного

Тамара Рахимжанова. Фото: instagram.com/tamara.rakhimzhanova.official

Аким Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Тамара Рахимжанова покидает свою должность, поскольку один из ее заместителей совершил коррупционное преступление. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Тамара Рахимжанова отметила, что 18 сентября 2020 года приступила к работе в должности акима Глубоковского района. Рассказала о проводимой работе и тепло отозвалась о жителях.

"Один из моих заместителей осужден за коррупционное преступление. Согласно статьи 60 Закона РК "О государственной службе Республики Казахстан", аким района подает в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня его назначения совершено коррупционное преступление его прямым подчиненным", - отметила чиновница.

Она пояснила, что 19 ноября в отношении заместителя акима района апелляционная инстанция приняла решение по уголовному делу.

"После вступления в законную силу обвинительного приговора суда мной подано письменное заявление об отставке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

У меня сегодня волнительный день, я завершаю работу в должности акима Глубоковского района. И мне немного грустно расставаться. Но часть моей души остается здесь, в ставшем мне родным Глубоковском районе.

Работа здесь дала мне многое. Ваше терпение и партнерская поддержка помогли мне встать крепко на ноги. Я выражаю всем глубокую благодарность и уношу с собой самые приятные воспоминания. Возможно, наши пути снова пересекутся", - написала Тамара Рахимжанова 24 декабря.

Напомним, бывшего заместителя акима Глубоковского района осудили на 3 года лишения свободы. По материалам дела, госслужащий с октября 2020 по апрель 2021 года получил взятку в размере 400 тыс. тенге от предпринимателя за помощь в своевременном финансировании из бюджета работ, выполненных предприятием бизнесмена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948520-akim-v-vko-ushla-v-otstavku-iz-za-korruptsii-podchinennogo/