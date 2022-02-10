Двух новых районных акимов назначили в Нур-Султане

Асылбек Есенбаев. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

Сегодня, 10 февраля, в двух районах Нур-Султана были назначены новые акимы. Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Так, акимом района Есиль назначили Асылбека Есенбаева.

Трудовую деятельность новый глава района начал в 2001 году.

В разные годы занимал должности в акимате столицы, Администрации президента, канцелярии премьер-министра.

С 2019 по март 2021 года занимал должность руководителя Управления строительства, Управления жилья и жилищной инспекции города Нур-Султан.

С апреля 2021 года и до сегодняшнего дня он был председателем правления НАО "КИОР "Рухани жаңғыру".

Акимом района Сарыарка был назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Жусуп Жумагулов.

Жусуп Жумагулов. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

Трудовую деятельность Жумагулов начал со специалиста Управления инвестиций и развития столицы.

С 2016 по 2019 годы занимал должности заместителя руководителя КГУ "Центр исследования проблем религий", заместителя руководителя Управления по делам общественного развития столицы.

До назначения с 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима города Нур-Султан.

Отмечается, что оба назначения были произведены по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии.

Также в рамках поручений главы государства новым акимам районов дан ряд задач по развитию районов и жилых массивов.

Напомним, что накануне Есет Байкен и Берик Джакенов, до недавнего времени занимавшие посты акимов вышеуказанных районов, стали заместителями акима города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955509-dvuh-novyh-rayonnyh-akimov-naznachili-v-nur-sultane/