Новый сенатор Ляззат Калтаева принесла присягу

Ляззат Калтаева. Кадр из видео: онлайн-трансляция заседания сената

Депутат сената Ляззат Калтаева на пленарном заседании палаты поклялась верно служить народу Казахстана и добросовестно выполнять возложенные на нее обязанности депутата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что указом главы государства от 28 января Ляззат Калтаева назначена депутатом сената парламента.

Как отметил Ашимбаев, впервые на эту должность был назначен человек с инвалидностью, что говорит о трансформации общества и его инклюзивности.

Во время заседания Ляззат Калтаева принесла присягу.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955465-novyy-senator-lyazzat-kaltaeva-prisyagnula-na-vernost-narodu-kazahstana/