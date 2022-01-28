Ляззат Калтаева назначена депутатом сената Казахстана

Ляззат Калтаева. Фото: Facebook / Ляззат Калтаева

Указом главы государства Калтаева Ляззат Молдабековна назначена депутатом сената парламента Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Согласно информации из открытых источников, Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года.

Окончила Всесоюзный заочный институт искусств по специальности "Графика и станковая живопись", Казахский педагогический институт имени Абая, Учебный центр «Арман» при КИМЭП, получив специальность специалист по сделкам по ценным бумагам. Также получила специальность юриста в Каспийском общественном университете.

Владеет казахским и русским языками.

Занимала должности секретаря Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы, специалиста по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» в Алматы, специалиста по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит».

С 2001 года является председателем ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", а также председателем объединения юридических лиц "Ассоциация организаций инвалидов города Алматы".

Является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953418-lyazzat-kaltaeva-naznachena-deputatom-senata-kazahstana/