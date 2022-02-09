Алихан Смаилов возглавил совет директоров "Байтерека"

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Обновлен состав совета директоров холдинга "Байтерек", сообщается на официальном сайте компании.

В соответствии с решением единственного акционера (приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № 50) избран новый состав совета директоров АО "НУХ "Байтерек".

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных законом "Об акционерных обществах" и уставом холдинга к исключительной компетенции единственного акционера, отмечается в сообщении.

Председателем совета стал глава правительства Алихан Смаилов.

Также в совет вошли первый зампремьера РК, первый замруководителя администрации президента, а также главы ряда министерств. С полным списком членов совета директоров холдинга можно ознакомиться здесь.

Напомним, что на прошлой неделе Канат Шарлапаев возглавил национальный холдинг "Байтерек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955371-alihan-smailov-vozglavil-sovet-direktorov-baytereka/